Науковці попередили про гігантську ртутну бомбу: у зоні ризику мільйони людей

Танення вічної мерзлоти в Арктиці може призвести до катастрофічних наслідків для всього світу. У замерзлому ґрунті міститься величезна кількість токсичної ртуті, яка при таненні може потрапити в річки та океани.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Environmental Research Letters, в Арктиці може бути прихована справжня "ртутна бомба". Вічна мерзлота, яка тане через глобальне потепління, вивільняє величезні обсяги ртуті, яка накопичувалася там протягом тисячоліть, пише Newsweek.

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Цей токсичний метал може потрапити в харчовий ланцюг і завдати непоправної шкоди здоров'ю людей та екосистем.

Особливо вразливими є жителі Арктики, які традиційно споживають багато риби та дичини. Ртуть, накопичуючись в організмах, може призвести до серйозних захворювань нервової системи, нирок та інших органів.

Вчені зазначають, що ситуація погіршується через швидке танення вічної мерзлоти, спричинене зміною клімату. Арктика нагрівається у кілька разів швидше, ніж інші регіони планети.

Дослідники провели масштабне дослідження в басейні річки Юкон на Алясці й виявили, що річки вже несуть значну кількість ртуті, яка вимивається з танучої вічної мерзлоти. Це свідчить про те, що процес вже почався і може значно посилитися в найближчі десятиліття.

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