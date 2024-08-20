Ученые предупредили о гигантской ртутной бомбе: в зоне риска миллионы людей

Таяние вечной мерзлоты в Арктике может привести к катастрофическим последствиям для всего мира. В замерзшей почве содержится огромное количество токсичной ртути, которая при таянии может попасть в реки и океаны.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Environmental Research Letters, в Арктике может быть скрыта настоящая "ртутная бомба". Вечная мерзлота, тающая из-за глобального потепления, высвобождает огромные объемы накапливавшейся там на протяжении тысячелетий ртути, пишет Newsweek.

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Этот токсичный металл может попасть в пищевую цепь и нанести непоправимый вред здоровью людей и экосистем.

Особенно уязвимы жители Арктики, которые традиционно потребляют много рыбы и дичи. Ртуть, скапливаясь в организмах, может привести к серьезным заболеваниям нервной системы, почек и других органов.

Ученые отмечают, что ситуация ухудшается из-за быстрого таяния вечной мерзлоты, вызванной изменением климата. Арктика нагревается в несколько раз быстрее других регионов планеты.

Исследователи провели масштабное исследование в бассейне реки Юкон на Аляске и обнаружили, что реки уже несут значительное количество ртути, вымываемой из тающей вечной мерзлоты. Это говорит, что процесс уже начался и может значительно усилиться в ближайшие десятилетия.

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