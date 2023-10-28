Вчені вигадали, як вдвічі скоротити час польоту на Марс

Британська аерокосмічна компанія Pulsar Fusion працює над створенням ракети на основі ядерного синтезу. Вона дозволить розвивати швидкість 500 000 миль на годину, що скоротить час польоту до Марса вдвічі.

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Астронавти зможуть досягти Червоної планети за кілька тижнів замість місяців. Про це повідомляє GreekReporter.

Нещодавні дослідження показали, що подорож на Марс буде безпечною, якщо астронавти повернуться додому менш ніж за чотири роки і не будуть проводити занадто багато часу під дією радіації та відсутності гравітації.

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Згідно з сучасними технологіями, за оцінками НАСА, щоб досягти Марса, знадобиться сім місяців, тому близько 30% загального "безпечного" часу подорожі буде витрачено на дорозі. Скоротіть час у дорозі вдвічі, і люди матимуть набагато більше часу для перебування на поверхні Марса.

Якщо люди можуть досягти термоядерного синтезу для отримання енергії, то термоядерний рух у космосі неминучий, вважають науковці. Ця технологія настільки захоплююча, що вже говорять про її використання, щоб відправити людей побачити супутники Юпітера.

Pulsar Fusion стверджує, що термоядерна ракета є єдиною відомою технологією, яка може рухати корабель досить швидко. Pulsar Fusion планує провести тестовий запуск ракети до кінця цього десятиліття.

Раніше науковці дізналися, що печерні люди могли падати у сплячку.

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