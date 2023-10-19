Намагалися пережити холод: чому давні люди могли впадати в сплячку

Археологи, які досліджували останки людей, які жили на Землі пів мільйона років тому, з'ясували, що вони мали ознаки захворювань, пов'язаних із нестачею вітаміну D.

На думку археологів, це вказує, що гомініди проводили багато часу без світла і впадали в сплячку в періоди особливо сильних холодів, пише L'Antropologie.

Науковці з Університету Фракії імені Демокріта у Греції в печерах Сіма-де-лос-Уесос в Іспанії знайшли приблизно 7500 кісток, що належали щонайменше 29 людям виду Homo heidelbergensis (людина Гейдельберзька), які жили приблизно півмільйона років тому і були предками неандертальців.

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Аналіз скам'янілостей і фрагментів ДНК, що залишилися в них, показав, що гомініди мали ниркову остеодистрофію, рахіт та інші хвороби, пов'язані з нестачею вітаміну D і не характерні для древніх людей. Проте біологи часто зустрічають їх у тварин, які регулярно впадають у сплячку.

Автори дослідження Антоніс Барціокас та Хуан Луїс Арсуага вважають, що Homo heidelbergensis йшли зимувати в печери й тривалий час проводили без сонячного світла, впадаючи у сплячку.

Дослідники вважають, що Homo heidelbergensis пережили один із найсуворіших льодовикових періодів за останній мільйон років. Можливо, це змусило гомінідів адаптуватися до нових умов, і протягом наступних 50 тисяч років вони впадали в сплячку кожну зиму.

Автори дослідження вважають, що їхній підхід допоможе визначити життєвий цикл та фізіологію вимерлих видів людини. У цьому вони готові розглядати альтернативні гіпотези.

Нагадаємо, вченим вдалося розшифрувати 3500-річні таємничі ієрогліфи.

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