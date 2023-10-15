Вченим вдалося розшифрувати 3500-річні таємничі ієрогліфи (фото)

Минулого року вчені на території давньої Хаттуси, столиці хетів, знайшли у тунелі Єркапи 249 ієрогліфів віком 3500 років. Хаттуса знаходиться в турецькій провінції Чорум в Анатолії, і руїни хетської столиці внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

У тунелі Єркапи, збудованого за допомогою тисячі каменів, було виявлено знаки, написані на камінні за допомогою пігменту, виготовленого з кореня марени фарбувальної. Символам допомогла зберегтися непроглядна темрява тунелю та постійна температура.

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Деякі з цих ієрогліфів вже розшифровані. Як повідомляє Arkeonews, вони містять інформацію про людину, яка побудувала тунель, а саме – розповідають про її ім'я та посаду.

Вчені дізналися, що відповідального за будівництво тунелю звали "Арісаду". Ієрогліфи вказують, що тунель був побудований як дорога, що веде до гори Туталія.

"Гора Туталія є священною горою для хетів. Це настільки важливо, що кілька королів взяли свої королівські імена звідти. Вважається, що символ дороги має такі значення, як "дорога, що веде до гори Туталія", – пояснив керівник розкопок, професор доктор Андреас Шахнер.

Науковець зауважив, що анатолійські ієрогліфи дають важливі підказки для розуміння хетської епохи.

"Ці ієрогліфи з’являються як підпис, напис або вираз "я зробив це" людини, яка побудувала цей тунель. Але водночас ми це розуміємо; швидше за все, в хетському світі анатолійські ієрогліфи, це мальовниче письмо, було набагато поширеніше, ніж клинопис", – додав він.

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