Ученым удалось расшифровать 3500-летние таинственные иероглифы (фото)

В прошлом году ученые на территории древней Хаттусы, столицы хеттов, нашли в тоннеле Еркапы 249 иероглифов в возрасте 3500 лет. Хаттуса находится в турецкой провинции Чорум в Анатолии, и руины хеттской столицы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В тоннеле Еркапы, построенного с помощью тысячи камней, были обнаружены знаки, написанные на камнях с помощью пигмента, изготовленного из корня марены окрасочной. Символам помогла сохраниться непроглядная тьма туннеля и постоянная температура.

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Некоторые из этих иероглифов уже расшифрованы. Как сообщает Arkeonews, они содержат информацию о человеке, который построил туннель, а именно – рассказывают о его имени и должности.

Ученые узнали, что ответственного за строительство тоннеля звали "Арисаду". Иероглифы указывают, что туннель был построен как дорога, ведущая к горе Туталия.

"Гора Туталия – священная гора для хеттов. Это настолько важно, что несколько королей взяли свои королевские имена оттуда. Считается, что символ дороги имеет такие значения, как "дорога, ведущая к горе Туталия", — объяснил руководитель раскопок, профессор доктор Андреас. Шахнер.

Ученый отметил, что анатолийские иероглифы дают важные подсказки для понимания хеттской эпохи.

"Эти иероглифы появляются как подпись, надпись или выражение "я сделал это" человека, который построил этот тоннель. Но в то же время мы это понимаем; скорее всего, в хеттском мире анатолийские иероглифы, это живописное письмо было гораздо распространеннее, чем клинопись", – добавил он.

Напомним, в Британии была обнаружена экспериментальная катапульта времен Второй мировой войны.

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