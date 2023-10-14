Вчені розкрили таємницю створення єгипетських пірамід

Вчені припускають, що вони розкрили таємницю, як жителі Стародавнього Єгипту транспортували та складали величезні плити під час будівництва пірамід.

Інформацію про це оприлюднив Daily Star.

Відомо, що піраміда Хеопса складається з 2,3 мільйонів блоків з вапняку і граніту, кожен з яких важить приблизно 2 тонни. Спостерігаючи за такою величезною спорудою, важко уявити, як це могли зробити без використання сучасних технологій. Не дивно, що це питання породжувало численні теорії змов, включаючи ті, які стверджували про втручання інопланетян у будівництво.

Археологи ж, схоже, дійшли висновку, що вони можуть розгадати цю загадку. Вони вважають, що стародавні єгиптяни перевозили великі камені в Гізу через притоку річки Ніл. Дослідники взяли зразки скам'янілого грунту з Гізи та передали їх французьким вченим у лабораторію з метою пошуку ознак пилку і рослинності, характерних для області, де розташована найдовша річка Африки.

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Завдяки цим дослідженням було підтверджено існування водного шляху, яким користувалися для перевезення каменів для пірамід приблизно 600 років до нашої ери, тобто близько 2 тисяч років після побудови пірамід. Цей водний шлях, відомий як Хуфа, виявився ключовим для будівництва цих монументальних споруд. Фахівці вважають, що це відкриття може допомогти відкрити нові таємниці Стародавнього Єгипту.

Нагадаємо, у Британії виявили експериментальну катапульту часів Другої світової війни.

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