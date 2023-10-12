У Британії виявили експериментальну катапульту часів Другої світової війни (фото)

У Великій Британії виявили експериментальну катапульту, призначену для запуску в небо бомбардувальників Другої світової війни. Знахідку зробили на місці розробки науково-інноваційного кампусу Harwell в Оксфордширі.

Пристосування було побудовано між 1938 і 1940 роками. Про це повідомляє BBC.

Катапульту зробили, щоб уможливити зліт з використанням коротших злітно-посадкових смуг, щоб літаки могли бути завантажені більшою кількістю палива. Однак від проєкту відмовилися, так і не спустивши літак, оскільки двигуни зношувалися, а конструкція не відповідала бомбардувальникам.

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Механізм витягли, а зверху побудували звичайну злітну смугу. Ця технологія була попередником кораблів Catapult Armed Merchant (CAM), які запускали Hawker Hurricane в море за допомогою ракетних катапульт.

Зараз катапульту демонтовано, щоб продовжити будівельні роботи в цьому районі, хоча останки архівуються.

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