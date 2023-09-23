Давні люди з людських черепів робили собі чаші для пиття – дослідження вчених

У могильній печері в Іспанії знайшли докази, що давні люди використовували людські останки для створення посуди та різноманітних інструментів.

Як повідомляється в PLOS ONE, у печері Мармолес (Cueva de los Marmoles) на півдні Іспанії знайшли рештки людей, що свідчило про поховання людей в печерах в епоху раннього неоліту.

"Також широко поширеними були маніпуляції з людськими останками в цих могильних печерах – це використання кісток для виготовлення інструментів та перетворення черепів на чаші для пиття", – йдеться у дослідженні.

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Археологи, зокрема, дослідили скелети, знайдені в Куева-де-лос-Мармолес, принаймні 12 стародавніх людей. Згідно з радіовуглецевим датуванням, вони були поміщені в печеру між п’ятим і другим століттями до нашої ери.

Команда знайшла складні похоронні практики, з доказами того, що кістки були модифіковані та навіть використовувалися як інструменти, а також для інших, з сучасної точки зору, жахливих цілей.

"Антропічні сліди на останках (наприклад, свіжі переломи, модифікації каналу кісткового мозку та сліди зіскобів) вказують на їх навмисну ​​фрагментацію, очищення від залишків м’яких тканин і в деяких випадках повторне використання", – зауважили дослідники.

Зазначається, що ці практики є гарним прикладом відновлення однієї "чашки черепа" та двох довгих кісток, які використовувалися як інструменти.

Нагадаємо, археологи знайшли у пустелі Ізраїлю розкішний маєток віком 1200 років.

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