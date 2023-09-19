Археологи знайшли у пустелі Ізраїлю розкішний маєток віком 1200 років

У пустелі Ізраїлю археологи виявили древній розкішний особняк віком 1200 років. Це відкриття проливає світло на життя заможних мешканців Негевського регіону у VIII—IX століттях.

Про це повідомляє Associated Press.

Цей маєток був виявлений у бедуїнському місті Рахат, і ймовірно, був збудований під час раннього ісламського періоду. Сам будинок має внутрішній двір та чотири крила з кількома кімнатами. Одну з його частин прикрашає мармуровий коридор із кам'яною підлогою і декорованими стінами. Археологи також виявили уламки вишуканої скляної посуди.

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Під внутрішнім двором вчені помітили підземні кам'яні сховища. Вони припускають, що ці сховища використовувалися для зберігання речей при низьких температурах, щоб захистити їх від спеки пустелі.

Старовинні льохи виявилися досить міцними та добре спроектованими, що дозволяло людям вільно рухатися під землею. Один із отворів у цих кімнатах виводив до цистерни, де зберігалася прохолодна питна вода для мешканців. Експерти припускають, що власники цього маєтку, ймовірно, жили у достатку.

Нагадаємо, археологи під час розкопок у Болгарії знайшли римський "холодильник" із залишками їжі, якому 1800 років.

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