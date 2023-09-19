Археологи нашли в пустыне Израиля роскошное имение возрастом 1200 лет

В пустыне Израиля археологи обнаружили древний роскошный особняк 1200 лет. Это открытие проливает свет на жизнь состоятельных жителей Негевского региона в VIII-IX веках.

Об этом сообщает Associated Press.

Это имение было обнаружено в бедуинском городе Рахат, и, вероятно, было построено во время раннего исламского периода. Дом имеет внутренний двор и четыре крыла с несколькими комнатами. Одну из его частей украшает мраморный коридор с каменным полом и украшенными стенами. Археологи также обнаружили обломки изысканной стеклянной посуды.

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Во внутреннем дворе ученые заметили подземные каменные хранилища. Они предполагают, что эти хранилища использовались для хранения вещей при низких температурах, чтобы оградить их от жары пустыни.

Старинные погреба оказались достаточно крепкими и хорошо спроектированными, что позволяло людям свободно двигаться под землей. Одно из отверстий в этих комнатах выводило в цистерну, где хранилась прохладная питьевая вода для жителей. Эксперты предполагают, что владельцы этого имения, вероятно, жили в изобилии.

Напомним, археологи во время раскопок в Болгарии обнаружили римский "холодильник" с остатками пищи, которому 1800 лет.

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