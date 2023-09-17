Археологи во время раскопок в Болгарии обнаружили римский ''холодильник'' с остатками еды, которому 1800 лет (фото)

В северной Болгарии польские археологи обнаружили "древний холодильник" во время раскопок в лагере римского легиона. Во время раскопок была найдена керамическая печь 4 века нашей эры, набор сосудов для вина, украшенные сосуды с гладкими и гребенчатыми мотивами и более 200 разнообразных артефактов.

Как сообщает Polish Press Agency (PAP), ведущий археолог, профессор Петр Дичек отметил, что "холодильник", найденный в помещении военных казарм в Новое, имел отделение для хранения пищи, в нем нашли керамическую посуду и кости животных.

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Он добавил, что на сохранившихся фрагментах костей есть следы термической обработки, то есть мясо, хранившееся в контейнере, было запечено.

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Были также частицы древесного угля и фрагмент небольшой миски, которые, по словам Дичека, могли быть остатками кадильницы, которая использовалась для отпугивания насекомых.

По словам археолога, находки таких "холодильников" редки, поскольку они редко выживают после реконструкций построек.

Археологи также обнаружили фрагменты систем водоснабжения, как керамических, так и свинцовых труб.

По словам доктора Мартина Лемке из Исследовательского центра античности Юго-Восточной Европы, фрагменты водопроводной сети в Новое показывают, что римская армия придавала большое значение обеспечению бесперебойного доступа к воде как важнейшей необходимости. Солдаты могли использовать его, например, в термах.

Напомним, в Испании рабочий нашел среди водопроводных труб редкие артефакты, которым 2500 лет.

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