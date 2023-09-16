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Водопроводчик в Испании случайно наткнулся на золотые украшения, которым 2500 лет (фото)

Былим Елена

Водопроводчик в Испании случайно наткнулся на золотые украшения, которым 2500 лет (фото)

В Испании работник водопроводной компании Серхио Нарсианди ремонтировал трубы в муниципалитете Каванди и заметил среди камней золотые бусы. Подняв блестящий предмет, он понял, что это торк – древнее шейное украшение, которое носили представители знати.

Как сообщает El Pais, впоследствии Нарсианди заметил еще одно украшение. И о своих находках он сообщил местным властям.

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Когда специалисты Археологического музея Астурии прибыли на место, где водопроводчик нашел украшения, они установили, что им может быть 2500 лет.

Водопроводчик в Испании случайно наткнулся на золотые украшения, которым 2500 лет (фото)
Водопроводчик в Испании случайно наткнулся на золотые украшения, которым 2500 лет (фото)

"Эта находка раскроет нам много тайн. Мы заглянем в историю железных суток, которые были скрыты все это время. Мы впервые знаем точное происхождение двух таких ценных предметов, которые были символом престижа в доримских общинах", — прокомментировали это открытие.

Отмечается, что эти артефакты чрезвычайно важны, поскольку позволяют узнать немного больше об обычаях того времени, его технологиях, культуре и социальной организации.

Археологи считают, возраст украшений вряд ли превышает 2500 лет. Торки обычно изготовляли из дорогостоящих материалов, чаще всего их носила кельтская и немецкая знать.

"Оба изделия сконцентрировали в себе все техники, применявшие ювелиры того времени: литье, филигрань, сварку, сочетание эстетических и геометрических мотивов и стилей. Благодаря чему мы можем начинать изучение других изделий, в подлинности которых мы не были уверены", – добавили эксперты. .

Напомним, в польском замке нашли 500-летнюю настольную игру, в которую любил играть Конфуций.

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