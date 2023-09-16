Водопровідник в Іспанії випадково натрапив на золоті прикраси, яким 2500 років (фото)

В Іспанії робітник водопровідної компанії Серхіо Нарсіанді ремонтував труби в муніципалітеті Каванді та помітив серед каміння золоте намисто. Піднявши блискучий предмет, він зрозумів, що це торк - давня шийна прикраса, яку носили представники знаті.

Як повідомляє El Pais, згодом Нарсіанді помітив ще одну прикрасу. ІПро свої знахідки він повідомив місцевій владі.

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Коли фахівці з Археологічного музею Астурії прибули на місце, де водопровідник знайшов прикраси, вони встановили, що їм може бути 2500 років.

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"Ця знахідка розкриє нам багато таємниць. Ми заглянемо в історію залізної доби, яка була прихована весь цей час. Ми вперше знаємо точне походження двох таких цінних предметів, які були символом престижу в доримських громадах", – прокоментували науковці це відкриття.

Зазначається, що ці артефакти надзвичайно важливі, оскільки дозволяють дізнатися трохи більше про звичаї того часу, його технології, культуру та соціальну організацію.

Археологи вважають, що вік прикрас навряд чи перевищує 2500 років. Торки зазвичай виготовляли з дорогих матеріалів, найчастіше їх носила кельтська та німецька знать.

"Обидва вироби сконцентрували у собі всі техніки, які застосовували ювеліри того часу: лиття, філігрань, зварювання, поєднання естетичних та геометричних мотивів та стилів. Завдяки чому ми можемо починати вивчення інших виробів, у справжності яких ми не були впевнені", – додали експерти.

Нагадаємо, у польському замку знайшли 500-річну настільну гру, в яку любив грати Конфуцій.

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