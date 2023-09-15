В Швеції на дні озера виявили древній меч віком 1500 років

Сага Ванесек виявила меч у Відостернському озері, коли відпочивала зі своєю сім'єю в заміському будинку на півдні Швеції.

Спочатку повідомлялося, що меч має вік близько 1000 років, але потім експерти з місцевого музею прийшли до висновку, що він є на 500 років старший.

Про це повідомляє УНІАН.

"Не кожен день наступаєш на меч у водоймі", - сказав представник музею Мікаель Нордстрем.

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Під час виявлення знахідки рівень води в озері був дуже низьким через посуху, що дозволило Сазі знайти цю старовинну зброю. "Я відчула, що в воді є щось, і підняла цей предмет. Там була дерев'яний рукоятка, і я пішла до тата, щоб сказати, що це схоже на меч", - розповіла сама 8-річна Сага в інтерв'ю шведській радіостанції Sveriges Radio.

Нагадаємо, у польському замку знайшли 500-річну настільну гру, в яку любив грати Конфуцій.

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