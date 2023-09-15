В Швеции на дне озера обнаружили древний меч 1500 лет

Сага Ванесек обнаружила меч в Видостернском озере, когда отдыхала со своей семьей в загородном доме на юге Швеции.

Сначала сообщалось, что меч имеет возраст около 1000 лет, но затем эксперты из местного музея пришли к выводу, что он на 500 лет старше.

Об этом сообщает УНИАН.

"Не каждый день наступаешь на меч в водоеме", – сказал представитель музея Микаэль Нордстрем.

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При обнаружении находки уровень воды в озере был очень низким из-за засухи, что позволило Саге найти это старинное оружие. "Я почувствовала, что в воде есть что-то, и подняла этот предмет. Там была деревянная рукоятка, и я пошла к папе, чтобы сказать, что это похоже на меч", - рассказала сама 8-летняя Сага в интервью шведскому. радиостанции Sveriges Radio.

Напомним, в польском замке нашли 500-летнюю настольную игру, в которую любил играть Конфуций.

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