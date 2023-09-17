Археологи під час розкопок у Болгарії знайшли римський ''холодильник'' із залишками їжі, якому 1800 років (фото)

У північній Болгарії польські археологи виявили "стародавній холодильник" під час розкопок у таборі римського легіону. Під час розкопок також було знайдено керамічну піч 4 століття нашої ери, набір посудин для вина, прикрашені посудини з гладкими та гребінчастими мотивами та понад 200 різноманітних артефактів.

Як повідомляє Polish Press Agency (PAP), провідний археолог, професор Пьотр Дичек зауважив, що "холодильник", який був знайдений у приміщенні військових казарм у Новае, мав відділення для зберігання їжі, у ньому знайшли керамічний посуд та кістки тварин.

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Він додав, що на збережених фрагментах кісток є сліди термічної обробки, тобто м’ясо, яке зберігалося в контейнері, було запечене.

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Були також частинки деревного вугілля та фрагмент невеликої миски, які, за словами Дичека, могли бути залишками кадильниці, що використовувалася для відлякування комах.

За словами археолога, знахідки таких "холодильників" рідкісні, оскільки вони рідко виживають після реконструкцій будівель.

Археологи також знайшли фрагменти систем водопостачання, як керамічних, так і свинцевих труб.

За словами доктора Мартіна Лемке з Дослідницького центру античності Південно-Східної Європи, фрагменти водопровідної мережі в Нове показують, що римська армія надавала великого значення забезпеченню безперебійного доступу до води як найважливішої необхідності. Солдати могли використовувати його, наприклад, у термах.

Нагадаємо, в Іспанії робітник знайшов поміж водопровідних труб рідкісні артефакти, яким 2500 років.

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