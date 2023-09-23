Древние люди из человеческих черепов делали себе чаши для питья – исследование ученых

В могильной пещере в Испании были обнаружены доказательства, что древние люди использовали человеческие останки для создания посуды и различных инструментов.

Как сообщается в PLOS ONE, в пещере Мармолес (Cueva de los Marmoles) на юге Испании обнаружили останки людей, что свидетельствовало о захоронении людей в пещерах в эпоху раннего неолита.

"Также широко распространены манипуляции с человеческими останками в этих могильных пещерах - это использование костей для изготовления инструментов и превращения черепов в чаши для питья", — говорится в исследовании.

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Археологи, в частности, исследовали скелеты, найденные в Куэва-де-лос-Мармолесе, по крайней мере 12 древних людей. Согласно радиоуглеродной датировке, они были помещены в пещеру между пятым и вторым веками до нашей эры.

Команда нашла сложные похоронные практики с доказательствами того, что кости были модифицированы и даже использовались в качестве инструментов, а также для других, с современной точки зрения, ужасных целей.

"Антропические следы на останках (например, свежие переломы, модификации канала костного мозга и следы соскобов) указывают на их преднамеренную фрагментацию, очищение от остатков мягких тканей и в некоторых случаях повторное использование", — отметили исследователи.

Отмечается, что эти практики являются хорошим примером восстановления одной чашки черепа и двух длинных костей, которые использовались в качестве инструментов.

Напомним, археологи обнаружили в пустыне Израиля роскошное имение в возрасте 1200 лет.

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