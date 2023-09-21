В Японии обнаружили руины резиденции легендарной императрицы Кокен

Археологи совершили раскопки на месте бывшего дворца Хейджокю обнаружив руины одного из крупнейших зданий, существовавших когда-то в древней столице Японии, Тойни.

Об этом сообщает издание asahi.com.

Загадочное здание, раскопанное археологами, считается центральным элементом резиденции императоров и наследственных принцев конца восьмого века, в частности императрицы Кокен.

Исследователи начали изучать этот участок площадью около 924 квадратных метров в северной части Тойна в марте. Тойн находится в восточной части Хейджокю дворца, который был политическим центром в период Нара (710-784).

Во время раскопок они обнаружили развалины прямоугольного здания, растянутого на 27 метров с востока на запад и 12 метров с севера на юг. Также было обнаружено 50 ям, раскопанных для установки столбов, расположенных на расстоянии примерно трех метров друг от друга.

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По данным института, это здание, поддерживаемое колоннами, расположенными в виде сетки, вероятно, использовалось как жилое пространство. Исследователи предполагают, что здание было между 749 и 770 годами, в период Нара, основываясь на характеристиках рисунков на черепице.

Императрица Кокен правила от 749 до 758 года, прежде чем сойти с трона в пользу императора Дзюннина. Позже она вернулась на престол под именем императрицы Сетоку и правила от 764 до 770 года.

Напомним,археологи нашли в пустыне Израиля роскошное имение в возрасте 1200 лет.

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