Вчені прогнозують потужну магнітну бурю вже на цьому тижні: небезпечні дати

Інтенсивні геомагнітні коливання перейшли з нами і в 2023 рік. За прогнозами науковців, січень розпочався з хвилі магнітних бур. Перший стрибок відбувся 1 січня і поступово знизився до нормального стану. Проте на цьому ж тижні варто очікувати повторне підвищення інтенсивності, яке вплине на людські організми.

Вже 3 січня потужна магнітна буря з інтенсивністю у 5 балів накриє Землю. 4 числа варто очікувати трохи нижчий показник – 4 бали, а починаючи з 5 січня магнітна буря триматиметься на рівні 3 балів, повідомляє Meteoagent. Ситуація стабілізується 7 січня, в цей день інтенсивність дорівнюватиме 2 балам, такий рівень не впливає на магнітосферу планети та не відчувається людським організмом.

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Варто зазначити, що всі показники магнітних бур залежать від спалахів на Сонці. В залежності від їх рівня, прогнози дослідників можуть змінюватися. Аби передбачити негативний вплив бур на організм, варто регулярно перевіряти оновлення інформації про космічну погоду.

Під час магнітних бур люди можуть відчувати слабкість, втому, головний біль, сонливість або навпаки безсоння, дехто жаліється на біль у суглобах та стрибки тиску. Зазвичай ці симптоми турбують людей з хронічними захворюваннями, метеозалежних та літніх людей.

Захистити організм від впливу магнітних бур можливо завдяки простим правилам. Якщо їх дотримуватися протягом декількох тижнів, організм стане міцніше і менше реагуватиме на погодні впливи. Для цього згадайте звички здорового способу життя: більше часу проводьте на свіжому повітрі; розбавте свій графік легкими фізичними вправами, проте не перевантажуйте себе, якщо ваш спосіб життя і без того активний, в такому випадку краще робити паузи та відпочивати; додайте до раціону більше свіжих овочів, зелені та поповнюйте водний баланс; намагайтесь уникати стресі та робити собі релакс-хвилинки.

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