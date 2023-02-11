Вчені розкопали давнє поховання у Мексиці, в якому знайшли дивні предмети з зеленого кварцу (фото)

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) знайшли давнє поховання серед круглих курганів у Мексиці. У могилі були розміщені рештки трьох дорослих людей.

Як повідомляє HeritageDaily, дослідники розкопали два з чотирьох курганів, виявлених на місці. Вони містили поховання, що відповідають пізній фазі класичного періоду, десь між 600 і 900 роками нашої ери.

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Один із круглих курганів у Ель-Наранхо мав діаметр 20 метрів і був побудований з вапнякової та базальтової кладки, яку, як вважають, перевезли з іншої території. У ньому лежали рештки трьох дорослих людей.

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Вони були прикрашені мушлями, які мали форму квітки, обсидіановими лезами та мали прикраси із зеленого кварцу (попередньо, це могли бути сережки).

Інший курган мав діаметр 30 метрів, в ньому були рештки однієї людини, які знаходилися всередині вапнякової споруди.

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