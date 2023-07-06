Вчені розкрили загадку кам‘яних споруд в Аравійській пустелі: служили пастками для тварин

Маленькі стіни з каменю, відомі як мустатили, використовувалися арабами як пастки для диких тварин. Перший згадуваний випадок V-подібних конструкцій був зафіксований британськими ВПС-пілотами у 1920-х роках. Більш ніж століття фахівці роздумували над призначенням цих споруд.

Про це повідомляє HB.

Одна з теорій вказувала на те, що це були полювальні пастки. Останні супутникові знімки та дослідження, проведені безпілотниками в пустелі Увайрид у Саудівській Аравії, підтверджують це припущення. Деякі з V-подібних структур закінчувалися ямою, другі - різким спуском, треті - огорожею.

Форма мустатила прямо вказувала на її призначення: тварин заганяли або направляли в певну зону, обведену стінами споруди", - стверджують дослідники.

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Усі три версії передбачають, що пустельні споруди колись використовувалися для загибелі стад диких тварин або потрапляння у пастку.

Відомо, що пустелі Саудівської Аравії понад 8000 років тому мали іншу природу - вони були зелені та животністю.

Для розкриття всіх деталей потрібні додаткові розкопки, щоб встановити, яких саме тварин заганяли в ці пастки. Однак факт, що подібні методи полювання використовувалися в інших частинах Аравійського півострова, свідчить про популярність та ефективність цієї стратегії виживання..

Деякі тогочасні наскельні малюнки зображують полювання за допомогою мустатилів. А деякі виглядали так, ніби призначались для розведення диких тварин, тобто першої у світі спроби одомашнення.

Нагадаємо, в Італії в озері Немі знайшли реліквію часів Калігули.

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