В Італії в озері Немі знайшли реліквію часів Калігули (відео)

У Лаціо в Італії знайшли кам'яну голову, що викликає зацікавлення серед науковців істориків, які припускають її зв'язок з таємничими кораблями, що перебувають на дні озера Немі. Дослідження вказують, що вона датується 1-м століттям нашої ери приблизно за часів правління Калігули.

Кораблі озера Немі, колосальні судна, які були побудовані в 1 столітті н.е. за правління римського імператора Калігули, завжди привертали увагу дослідників. Хоча точне призначення цих кораблів ще залишається предметом гіпотез, деякі вчені вважають, що вони могли слугувати розкішними плавучими палацами, тоді як інші вбачають їх потенційне релігійне значення через освяченість озера, повідомляє La Repubblica.

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Місцеві рибалки вже десятиліттями знали про існування цих затонулих кораблів, але перше офіційне дослідження розпочалося у 1446 році за ініціативою кардинала Просперо Колонни та Леона Баттіста Альберті. Однак кораблі перебували на значній глибині - 18,3 метра, що робило неможливим їх підняття. Спроби Колонни та Альберті були неуспішні, а їхні зусилля призвели до пошкодження збереженої деревини.

У 1927 році Беніто Муссоліні, італійський диктатор, видав наказ осушити озеро Немі для виявлення затонулих кораблів. Проте процес поставав перед труднощами через виверження грязі та осідання дна озера, що унеможливило повне відновлення кораблів до 1932 року.

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Перший знайдений корабель, відомий як "Prima nave", був довжиною 70 метрів та шириною 20 метрів. Другий корабель, "Seconda nave", був ще більшим - його довжина становила 73 метри, а ширина - 24 метри. Обидва судна були ретельно прикрашені шарами фарби та просмоленої шерсті на верхніх колодах, а також мармуровими мозаїками та позолоченою мідною черепицею на даху.

За словами відомого римського історика Светонія, кораблі були оснащені розкішними ваннами, галереями і салонами, а також містили велику кількість виноградної лози і фруктових дерев. Дивовижні деталі включали десять рядів весел і розкішно оздоблені корми, прикрашені коштовними каменями.

На жаль, під час Другої світової війни у 1944 році музей, де зберігалися кораблі озера Немі, постраждав від артилерійського обстрілу союзників, які націлювалися на сусідню німецьку артилерійську позицію. Пожежа, яка виникла в результаті обстрілу, знищила кораблі, залишивши лише кілька обвуглених фрагментів деревини та бронзові вироби.

Стосовно знайденої кам'яної голови, дослідження все ще перебувають на початковій стадії. За попередніми оцінками, її вік може сягати 1 століття н.е., що збігається з періодом правління Калігули. Міська рада Немі повідомила відповідні органи влади для проведення експертизи з метою визначення автентичності і значення цього потенційно безцінного артефакту.

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Дане відкриття становить великий прорив у дослідженні загадкових кораблів озера Немі та може пролити нове світло на їх призначення та значення у римській історії. Дослідники та археологи зацікавлені у подальшому вивченні цієї унікальної знахідки, яка може розкрити нові та захоплюючі деталі про життя та культуру давніх римлян.

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