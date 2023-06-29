В Италии в озере Неми нашли реликвию времен Калигулы (видео)

В Лацио в Италии нашли каменную голову, вызывающую интерес среди ученых историков, предполагающих ее связь с таинственными кораблями, находящимися на дне озера Неми. Исследования указывают, что она датируется 1-м веком нашей эры примерно при правлении Калигулы.

Корабли озера Неми, колоссальные суда, построенные в 1 веке н.э. во время правления римского императора Калигулы, всегда привлекали внимание исследователей. Хотя точное назначение этих кораблей еще остается предметом гипотез, некоторые ученые считают, что они могли служить роскошными плавучими дворцами, в то время как другие видят их потенциальное религиозное значение из-за освященности озера, сообщает La Repubblica.

Видео дня

Местные рыбаки уже десятилетиями знали о существовании этих затонувших кораблей, но первое официальное исследование началось в 1446 году по инициативе кардинала Просперо Колонны и Леона Баттиста Альберти. Однако корабли находились на значительной глубине – 18,3 метра, что делало невозможным их поднятие. Попытки Колонны и Альберти были неуспешны, а их усилия привели к повреждению сохранившейся древесины.

В 1927 Бенито Муссолини, итальянский диктатор, издал приказ осушить озеро Неми для обнаружения затонувших кораблей. Однако процесс представал перед трудностями из-за извержения грязи и оседания дна озера, что сделало невозможным полное восстановление кораблей до 1932 года.

Читайте также: Археологи нашли в Германии останки прямобивневых слонов в возрасте 125 000 лет, которые были втрое больше современных.

Первый найденный корабль, известный как Prima nave, был длиной 70 метров и шириной 20 метров. Второй корабль, "Seconda nave", был еще больше - его длина составляла 73 метра, а ширина - 24 метра. Оба судна были украшены слоями краски и просмоленной шерсти на верхних бревнах, а также мраморными мозаиками и позолоченной медной черепицей на крыше.

По словам известного римского историка Светония, корабли были оборудованы роскошными ваннами, галереями и салонами, а также содержали большое количество виноградной лозы и фруктовых деревьев. Удивительные детали включали десять рядов весел и роскошно украшенные корма, украшенные драгоценными камнями.

К сожалению, во время Второй мировой войны в 1944 году музей, где хранились корабли озера Неми, пострадал от артиллерийских обстрелов союзников, нацеленных на соседнюю немецкую артиллерийскую позицию. Пожар, возникший в результате обстрела, уничтожил корабли, оставив лишь несколько обугленных фрагментов древесины и бронзовые изделия.

Относительно найденной каменной головы исследования все еще находятся на начальной стадии. По предварительным оценкам, ее возраст может достигать 1 века н.э., совпадающего с периодом правления Калигулы. Городской совет Неми сообщил соответствующие органы власти для проведения экспертизы с целью определения подлинности и значения этого потенциально бесценного артефакта.

Читайте также: В Испании нашли старинный каменный пенис, имевший "насильственную цель" (фото)

Это открытие составляет большой прорыв в исследовании загадочных кораблей озера Неми и может пролить новый свет на их назначение и значение в римской истории. Исследователи и археологи заинтересованы в дальнейшем изучении этой уникальной находки, которая может раскрыть новые и интересные детали о жизни и культуре древних римлян.

Напомним, ученые узнали, что у майя был очень высокий уровень стоматологии, доступный даже бедным.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!