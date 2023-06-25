Ученые узнали, что у майя был очень высокий уровень стоматологии, доступный даже бедным

После того, как ученые провели анализ зубов, найденных в гробницах древних майя, выяснилось, что у них был высокий уровень стоматологии. К тому же она была доступна всем. Особое внимание привлекли инкрустированные драгоценными камнями зубы. Самое интересное, что такие зубы были не только у богатых майя: менее обеспеченные представители народа также пользовались процедурой.

Об этом пишет НВ.

И это удивительно, ведь в наше время скайсы – предмет роскоши. А вот у майя такие украшения были обыденной вещью. Они серьезно относились к эстетике, здоровью и гигиене ротовой полости. Ученые также обнаружили много зубов, на которых залечивали кариес.

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Также ученых удивил высокий уровень мастерства врачей, ведь при постановке камней они редко задевали пульпу и материал, на который ставили камни, позволял закрепить драгоценности на эмали на долгие века.

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Молекулярный анализ герметика показал, что он состоит из около 150 веществ. Пока не удалось распознать точный состав клея, но обнаружили, что в него входили сосновая смола, эфирное масло губоцветных и битум. Раствор не только клеил, но и был антисептиком.

Напомним, ученые раскрыли реальную причину смерти Клеопатры.

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