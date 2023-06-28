Вчені розшифрували листи шотландської королеви Марії Стюарт: допоможуть краще зрозуміти події 500-літньої давності

Довгий час 57 написаних королевою Шотландії Марією листів були загадкою. Її потрібно було розгадати, оскільки листування претендентки на англійський престол, що ризикнула кинути виклик всемогутній Єлизаветі Тюдор, явно було цікавим.

Про це пише NV.ua.

Дослідники отримали доступ до листів шотландської королеви Марії Стюарт, як зберігалися у національній бібліотеці Великої Британії. Листи були написані у 1578−1584 роками, тобто незадовго до страти королеви у 1587 році.

Марію Стюарт засудили за участь у змові з ціллю вбивства королеви Єлизавети I, як доводилась їй двоюрідною сестрою. Листи складались з 50 000 слів і 50 раніше невідомих шрифтів, які використовувались королевою для спілкування з адресатами.

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Науковцям вдалось зламати шрифт завдяки спеціальному криптографічному методу.

"Ми починаємо з випадкового ключа, розшифровуємо текст за допомогою цього ключа, робимо невеликі зміни в ключі і знову розшифровуємо", – повідомив Джордж Ласрі, вчений-комп'ютерник та учасник проєкту DECRYPT, який проводив роботу.

Вчені знайшли зашифровані документи у бібліотеці. Листи були датовані XVI століттям, але було невідомо, ким був їх автор та кому вони призначались.

Першою зачіпкою стало виявлення у тексті імені "Уолсінгем". Френсіс Волсінгем був головним секретарем Єлизавети I, і це наштовхнуло дослідників на думку про те, що листи були написані Марією Стюарт.

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Команда розшифрувала текст повністю та виявила що найчастіше Марія Стюарт писала французькому послу Мішелю де Кастельно. Вона попереджала його, що Уолсінгему не можна довіряти.

Деякі листи розповідали про події пов’язані із набігом Вільяма Рутвена. Він у змовііз кількома пресвітеріанськими дворянами, викрав єдиного сина Марії, майбутнього короля Шотландії та Англії Якова I. У листах королева просила французів врятувати його і злилась за їх повільність.

Нагадаємо, вчені дізнались, що у майя був дуже високий рівень стоматології.

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