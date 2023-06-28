Ученые расшифровали письма шотландской королевы Марии Стюарт: помогут лучше понять события 500-летней давности

Долгое время 57 написанных королевой Шотландии Марией писем были загадкой. Ее нужно было разгадать, поскольку переписка претендентки на английский престол, рискнувшей бросить вызов всемогущей Елизавете Тюдор, явно была интересна.

Об этом пишет NV.ua.

Исследователи получили доступ к письмам шотландской королевы Марии Стюарт, как хранились в национальной библиотеке Великобритании. Письма были написаны в 1578-1584 годах, то есть незадолго до казни королевы в 1587 году.

Марию Стюарт осудили за участие в сговоре с целью убийства королевы Елизаветы I, как приходилось ей двоюродной сестрой. Письма состояли из 50 000 слов и 50 ранее неизвестных шрифтов, которые использовались королевой для общения с адресатами.

Видео дня

Ученым удалось сломать шрифт благодаря специальному криптографическому методу.

"Мы начинаем со случайного ключа, расшифровываем текст с помощью этого ключа, делаем небольшие изменения в ключе и снова расшифровываем", – сообщил Джордж Ласри, ученый-компьютерщик и участник проекта DECRYPT, который проводил работу.

Ученые обнаружили зашифрованные документы в библиотеке. Письма были датированы XVI веком, но неизвестно, кем был их автор и кому они предназначались.

Первой зацепкой стало обнаружение в тексте имени "Уолсингем". Фрэнсис Уолсингем был главным секретарем Елизаветы I, и это натолкнуло исследователей на мысль о том, что письма были написаны Марией Стюарт.

Читайте также: В Испании нашли старинный каменный пенис, имевший "насильственную цель" (фото)

Команда расшифровала текст полностью и обнаружила, что чаще всего Мария Стюарт писала французскому послу Мишелю де Кастельно. Она предупреждала его, что Уолсингему нельзя доверять.

Некоторые письма рассказывали о событиях, связанных с набегом Уильяма Рутвена. Он в заговоре с несколькими пресвитерианскими дворянами, похитил единственного сына Марии, будущего короля Шотландии и Англии Якова I. В письмах королева просила французов спасти его и злилась за их медлительность.

Ученые узнали, что у майя был очень высокий уровень стоматологии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !