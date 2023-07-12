Учені зробили мишей прозорими, щоб знайти кращі методи лікування раку (відео)

У Німеччині науковці розробили й успішно випробували новий метод сканування тіла, який використовує унікальну технологію "прозорих" мишей. Ця інноваційна методика, відома як WildDISCO, дозволяє ідентифікувати навіть крихітні групи ракових клітин, що відкриває нові перспективи для боротьби з онкологічними захворюваннями.

Дослідники з Університету Гельмгольця та Мюнхенського університету Людвіга-Максіміліана використали генетично модифікованих мертвих мишей для експерименту. Вони використали спеціальну суміш хімічних речовин, яка дозволяє видалити жир та пігмент з тканин мишей, зробивши їх "прозорими". Наступним кроком було введення флуоресцентно маркованих антитіл, повідомляє BBC.

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Результати експерименту перевершили всі очікування. Завдяки флуоресцентним міткам, вченим вдалося отримати вельми деталізовані зображення, які використовуються для створення тривимірної карти тіла. Ці картографічні дані виявились значно точнішими, ніж отримані за допомогою звичайних методів, таких як МРТ і ПЕТ, оскільки WildDISCO здатний виявляти навіть найдрібніші скупчення ракових клітин.

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Один з ключових аспектів нового методу полягає у здатності ідентифікувати навіть невеликі пухлини, що дозволяє збільшити шанси успішного видалення ракових утворень. Зазвичай, лікарі можуть виявити лише великі скупчення клітин, залишаючи поза увагою менші осередки, які часто призводять до рецидиву захворювання. WildDISCO розв'язує цю проблему, виявляючи навіть найменші ознаки раку.

Хоча експерименти були проведені на мишах, дослідники планують розширити випробування на людях. Якщо новий метод буде ефективним і безпечним для людей, він може змінити підхід до діагностики та лікування ракових захворювань. Технологія WildDISCO відкриває нові горизонти в онкології, надаючи можливість виявляти та видаляти ракові клітини ще до того, як вони стануть великими загрозами для здоров'я людини.

Нагадаємо, фахівці з бельгійської некомерційної організації, яка займається навчанням тварин порятунку життів, будуть долучати до пошуку постраждалих щурів. Вони забезпечили гризунів мініатюрними жилетами зі звуковим сигналом та крихітними відеокамерами та навчають їх шукати людей під завалами.

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