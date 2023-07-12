Ученые сделали мышей прозрачными, чтобы найти лучшие методы лечения рака (видео)

В Германии ученые разработали и успешно опробовали новый метод сканирования тела, использующий уникальную технологию "прозрачных" мышей. Эта инновационная методика, известная как WildDISCO, позволяет идентифицировать даже крошечные группы раковых клеток, что открывает новые перспективы борьбы с онкологическими заболеваниями.

Исследователи из Университета Гельмгольца и Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана использовали генетически модифицированные мертвые мыши для эксперимента. Они использовали специальную смесь химических веществ, которая позволяет удалить жир и пигмент из тканей мышей, сделав их "прозрачными". Следующим шагом было введение флуоресцентно маркированных антител, сообщает BBC.

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Результаты эксперимента превзошли все ожидания. Благодаря флуоресцентным меткам ученым удалось получить весьма детализированные изображения, которые используются для создания трехмерной карты тела. Эти картографические данные оказались значительно точнее, чем полученные с помощью обычных методов, таких как МРТ и ПЭТ, поскольку WildDISCO способен обнаруживать даже мельчайшие скопления раковых клеток.

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Один из ключевых аспектов нового метода заключается в способности идентифицировать даже небольшие опухоли, позволяющие увеличить шансы успешного удаления раковых образований. Обычно врачи могут выявить лишь большие скопления клеток, оставляя без внимания меньшие очаги, которые часто приводят к рецидиву заболевания. WildDISCO решает эту проблему, обнаруживая даже малейшие признаки рака.

Хотя эксперименты были проведены на мышах, исследователи планируют расширить испытания на людях. Если новый метод будет эффективным и безопасным для людей, он может изменить подход к диагностике и лечению раковых заболеваний. Технология WildDISCO открывает новые горизонты в онкологии, предоставляя возможность обнаруживать и удалять раковые клетки еще до того, как они станут большими угрозами здоровью человека.

Напомним, специалисты из бельгийской некоммерческой организации, занимающейся обучением животных спасению жизней, будут приобщаться к поиску пострадавших крыс. Они снабдили грызунов миниатюрными жилетами со звуковым сигналом и крошечными видеокамерами и учат их искать людей под завалами.

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