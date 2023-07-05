Вчені з'ясували, що колібрі вживають алкоголь

Вчені з Каліфорнійського університету у Берклі (США) провели дослідження, щоб дізнатися, як колібрі реагують на наявність алкоголю в їх основному джерелі їжі – квітковому нектарі. Колібрі – це дрібні птахи, які мають швидкий обмін речовин, тому потребують постійного харчування.

Дослідники наповнили годівниці для колібрі різними розчинами цукру, які містили різні відсотки алкоголю. Виявилося, що птахи охоче п'ють цукрові розчини з вмістом до одного відсотка алкоголю, що приблизно відповідає вмісту алкоголю у квасі або легкому пиві.

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Проте, коли вміст алкоголю в розчині досягав двох відсотків, колібрі починали пити менше, споживаючи вдвічі менше норми. Враховуючи, що в нектарі квітів зазвичай міститься до 0,05 відсотка спирту, виявилося, що спирт у нектарі не приваблює колібрі настільки, щоб вони напилися.

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Дослідження також показало, що через швидкий обмін речовин та метаболізм, організми колібрі швидко розщеплюють цукор і етанол, що не має впливу на їх мозок. Відповідно до дослідів, колібрі ніколи не перебирають з алкоголем, оскільки їх організм швидко розкладає спирт і не дає йому впливати на їх поведінку.

У майбутньому дослідники планують провести подібні дослідження на диких квітах, а також вивчити реакцію інших видів тварин на вміст алкоголю у їх харчуванні.

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