Вчені з'ясували, яка смертоносна супербактерія ховається в людях

Учені під час дослідження супербактерії – золотистого стафілокока (Staphylococcus aureus) – з'ясували, що вона може перетворитися на "монстра", викликаючи небезпечні інфекції. Також, певні штами цієї бактерії є стійкими до ліків.

У новому дослідженні, яке опубліковане у eLife науковці розкрили деякі подробиці про те, як їм вдається ховатися в клітинах людини та уникати атак імунної системи.

Для нового дослідження вони використали розроблену ними нову техніку під назвою InToxSa (що означає внутрішньоклітинну токсичність S.Aureus). Це дозволило більш детально вивчити поведінку золотистого стафілокока в клітинах людини, повідомляє ScienceAlert.

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Вчені вважають, що аби зупинити S.aureus від "вбивства людей", потрібно дізнатися більше про те, як ці бактерії перешкоджають імунній системі нищити їх.

Завдяки новій технології InToxSa вдалося зробити бактерії золотистого стафілокока менш шкідливими.

Дослідники пишуть, що золотистий стафілокок часто вважається позаклітинним патогеном, який є вільноживучим мікробом, здатним викликати захворювання, не проникаючи в клітини свого господаря.

Але він не виключно позаклітинний, додають вони, зазначаючи, що золотистий стафілокок також може виживати та розмножуватися в клітинах господаря. Ця тактика може вбити клітини господаря, але вона допомагає бактеріям уникнути виявлення імунною системою господаря.

Використовуючи InToxSa, науковці вивчили 387 штамів золотистого стафілокока у пацієнтів та ідентифікували специфічні мутації, які роблять S.aureus менш токсичним.

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"InToxSa — це потужний інструмент, який поєднує в собі генетичний аналіз, мікробіологічні дані та статистичні порівняння", — пояснив один із дослідників, молекулярний мікробіолог з Інституту Догерті Університету Мельбурна Тім Стінеар.

Дослідники відзначають, що тепер вони зможуть краще зрозуміти, як золотистий стафілокок завдає стільки шкоди людям, а згодом вони сподіваються знайти "кращі способи запобігання та лікування інфекції".

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