Ученые выяснили, какая смертоносная супербактерия скрывается в людях

Ученые при исследовании супербактерии – золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) – выяснили, что она может превратиться в "монстра", вызывая опасные инфекции. Также, определенные штаммы этой бактерии устойчивы к лекарствам.

В новом исследовании, опубликованном в eLife ученые раскрыли некоторые подробности о том, как им удается прятаться в клетках человека и избегать атак иммунной системы.

Для нового исследования они использовали разработанную ими новую технику под названием InToxSa (что означает внутриклеточную токсичность S.Aureus). Это позволило более подробно изучить поведение золотистого стафилококка в клетках человека, сообщает ScienceAlert.

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Ученые считают, что, чтобы остановить S.aureus от "убийства людей", нужно узнать больше о том, как эти бактерии препятствуют иммунной системе уничтожать их.

Благодаря новой технологии InToxSa удалось сделать бактерии золотистого стафилококка менее вредными.

Исследователи пишут, что золотистый стафилококк часто считается внеклеточным патогеном, являющимся свободноживущим микробом, способным вызывать заболевание, не проникая в клетки своего хозяина.

Но он не исключительно внеклеточный, добавляют они, отмечая, что золотистый стафилококк может выживать и размножаться в клетках хозяина. Эта тактика может убить клетки хозяина, но помогает бактериям избежать обнаружения иммунной системой хозяина.

Используя InToxSa, ученые изучили 387 штаммов золотистого стафилококка у пациентов и идентифицировали специфические мутации, которые делают S.aureus менее токсичным.

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"InToxSa – это мощный инструмент, сочетающий в себе генетический анализ, микробиологические данные и статистические сравнения", – пояснил один из исследователей, молекулярный микробиолог из Института Догерти Университета Мельбурна Тим Стинеар.

Исследователи отмечают, что теперь они смогут лучше понять, как золотистый стафилококк наносит столько вред людям, а впоследствии они надеются найти "лучшие способы предотвращения и лечения инфекции".

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