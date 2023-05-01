Облака могут переносить бактерии, устойчивые к лекарствам – ученые

Канадские и французские исследователи заявили, что темные облака на горизонте потенциально опасны. Выяснилось, что они переносят стойкие к лекарству бактерии на большие расстояния.

Открытие ученых было опубликовано в журнале Science of The Total Environment. Ведущий автор исследования Флоран Росси объяснил Agence France-Press, что эти бактерии обычно живут на поверхности растительности или в почве. Ветром они переносятся в атмосферу и могут путешествовать по облакам на большие расстояния.

Исследователи из Университета Лаваля в Квебеке и Университета Клермон-Овернь в центральной Франции исследовали устойчивые к антибиотикам гены бактерий, обнаруженных в образцах облаков. Эти образцы взяты с сентября 2019 по октябрь 2021 со станции исследования атмосферы, расположенной на высоте 1465 метров над уровнем моря на вершине Пюи-де-Дом – спящего вулкана в центральной Франции.

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Анализ полученных образцов показал, что они содержали от 330 до 30 000 бактерий на миллилитр облачной воды, то есть в среднем около 8 000 бактерий на миллилитр. Они также идентифицировали 29 подтипов генов, устойчивых к антибиотикам у микробов.

Устойчивость к лекарству возникает, когда бактерии подвергаются действию антибиотиков и производят к ним иммунитет в течение поколений. Ученые предупреждают, что эти адаптации становятся "основной санитарной проблемой во всем мире", что усложняет, а иногда и делает невозможным лечение определенных бактериальных инфекций, поскольку использование антибиотиков продолжает расти в здравоохранении и сельском хозяйстве.

У исследователей еще нет выводов о потенциальных последствиях для здоровья от распространения в атмосфере устойчивых к антибиотикам бактерий. Но говорят, что от 5 до 50 процентов опасных организмов могут быть живыми и потенциально активными.

"Атмосфера очень стрессовая для бактерий, и большинство из тех, что мы нашли, были бактериями окружающей среды, которые менее вероятно будут вредными для людей. Поэтому людям не стоит бояться гулять под дождем. Но непонятно, будут ли эти гены передаваться другим бактериям", — добавил автор исследования Флоран Росси.

Ранее ученые обнаружили странный подводный вулкан, похожий на большой кекс.

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