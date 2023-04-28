rus
Українська
Наука

Ученые нашли странный подводный вулкан, похожий на большой кекс

Былим Елена

Ученые нашли странный подводный вулкан, похожий на большой кекс

Исследовательское судно, составляющее карту дна Тихого океана, обнаружило у берегов Калифорнии необычный вулкан. По форме он напоминает торт Бундта (крупный кекс).

Ученые выяснили, что высота вулкана составляет 975 метров. Океанографы назвали его "подводной горой". Он находится в 322 км от побережья Калифорнии и полностью погружен в воду, его вершина расположена на глубине 366 метров под поверхностью воды, сообщает Live Science.

 

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) охарактеризовало находку, как "подводная гора с крутыми склонами, поднимающимися со дна моря, и остатки потухшего вулкана".

Читайте также: Черное море было самым большим озером планеты миллионы лет назад – ученые

Как работает исследовательское судно:

По словам исследователей, необычное строение вулкана может являться результатом интенсивной и стремительной вулканической активности. Другая версия – он приобрел свою форму из-за морского мусора, который на протяжении тысячелетий накапливался на его стенах.

Издание отмечает, что Saildrone Surveyor обнаружил эту особенность еще в феврале, но путешествие судна через северную часть Тихого океана началось в июле 2022 года. Согласно заявлению исследователей, корабль сначала нанес на карту неизвестные очертания морского дна вокруг Алеутских островов Аляски, а затем спустился вдоль побережья Калифорнии.

Предлагаем узнать, как ученым удалось дешево создать био-принтер, который может печатать искусственную кожу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!

НаукаСША