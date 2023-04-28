Ученые нашли странный подводный вулкан, похожий на большой кекс

Исследовательское судно, составляющее карту дна Тихого океана, обнаружило у берегов Калифорнии необычный вулкан. По форме он напоминает торт Бундта (крупный кекс).

Ученые выяснили, что высота вулкана составляет 975 метров. Океанографы назвали его "подводной горой". Он находится в 322 км от побережья Калифорнии и полностью погружен в воду, его вершина расположена на глубине 366 метров под поверхностью воды, сообщает Live Science.

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Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) охарактеризовало находку, как "подводная гора с крутыми склонами, поднимающимися со дна моря, и остатки потухшего вулкана".

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Как работает исследовательское судно:

По словам исследователей, необычное строение вулкана может являться результатом интенсивной и стремительной вулканической активности. Другая версия – он приобрел свою форму из-за морского мусора, который на протяжении тысячелетий накапливался на его стенах.

Издание отмечает, что Saildrone Surveyor обнаружил эту особенность еще в феврале, но путешествие судна через северную часть Тихого океана началось в июле 2022 года. Согласно заявлению исследователей, корабль сначала нанес на карту неизвестные очертания морского дна вокруг Алеутских островов Аляски, а затем спустился вдоль побережья Калифорнии.

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