Черное море было самым большим озером планеты миллионы лет назад.
34 миллиона лет назад на Земле существовал огромный эпиконтинентальный участок воды, размером 2,8 миллиона квадратных километров, носивший название море Паратетис. Эта гигантская площадь воды образовалась благодаря поднятию орогенных поясов в Альпах и Карпатах. Море Паратетис соединялось со Средиземным морем на юге. Однако через некоторое время оно потеряло свою связь со Средиземным морем из-за внезапного столкновения африканской и европейской тектонических плит и стало озером.
Об этом пишет IFLScience.
По мнению ученых, новообразованное озеро было больше всех современных в 10 раз и вмещало 1,77 миллиона кубов воды. Площадь его поверхности превосходила Средиземное море, но оно было более мелким.
После того, как Паратетис стало озером, его флора и фауна стали намного разнообразнее за счет пресной воды. Кроме того, размеры Паратетиса повлияли и на климат в Евразии, сделав его более мягким. Однако через некоторое время на евразийском континенте началась засуха, которая привела к "экстремальному высыханию" озера, ведь оно не имело другого источника питания, кроме осадков, которых не было.
Большая часть воды испарилась из озера в период между 9,8 и 7,7 миллиона лет назад, а уровень воды упал до 250 метров, то есть площадь поверхности озера уменьшилась на 70%, а объем – на 30%. Озеро стало размером с нынешнее Черное море.
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В результате высыхания водоема дельфины, тюлени и маленькие виды китов покинули его. На климате это также отразилось: зимы стали холоднее, а лето более жарким.
В конце концов Паратетис разделился на три части:
– Черное море, площадью 436 тысяч квадратных километров;
– Каспийское море, площадью 371 тысяча квадратных километров;
– Аральское море, площадью 68 тысяч квадратных километров.
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