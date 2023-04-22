Жуткая находка: в пирамиде смерти майя обнаружили 20 обезглавленных тел

Остатки обезглавленных тел были найдены в "пирамиде смерти" древних майя. Ученые говорят, что людей могли принести в жертву для освящения храма.

Как сообщает IFLScience, в пирамиде майя на юге Мексики были найдены останки 20 молодых мужчин. Их останки находились в двух разных могилах, которые, возможно, были выкопаны с разницей в 1200 лет. "Это может свидетельствовать, что ужасающий памятник, вероятно, служил более темным божествам майя на протяжении многих веков", – говорится в сообщении.

Исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) говорят: то, как жертвы были обезглавлены, является явным доказательством того, что сооружение было связано со смертью и богами подземного мира. Считается, что людей лишили голов, чтобы освятить пирамиду и укрепить ее связь с потусторонним миром.

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"Расположенная на археологическом участке Морал-Реформа на полуострове Юкатан, ужасная пирамида, известная под непропорционально печальным названием "Структура 18", скорее всего, была построена поэтапно, для освящения каждой последующей завершенной секции требовались человеческие жертвы. смертная казнь связана с ключевыми событиями в строительстве храма", – говорится в сообщении.

Координатор исследования Франсиско Аполлинар Куэвас Рейес отметил, что в захоронениях насчитали восемь человек, которые, вероятно, были обезглавлены, а части их тел расчленены и помещены отдельно, чтобы освятить храм.

Найденные могилы содержали тела молодых взрослых мужчин, у которых наблюдались изменения в форме черепов. По словам ученых, эта физическая характеристика была "намеренно достигнута путем шинирования головы в молодом возрасте, поскольку это повышало статус этих лиц в доколумбовом обществе майя".

"Подобным образом у двух человек позднего классического периода мы наблюдали изменения зубов посредством напыления и инкрустирования нефритом передних зубов", — пояснил координатор исследования.

Отмечается, что исследователи продолжают раскопки и пытаются собрать воедино кровавые подробности происходящего в пирамиде смерти.

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