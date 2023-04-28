Вчені знайшли дивний підводний вулкан, який схожий на великий кекс

Дослідницьке судно, що складає карту дна Тихого океану, виявило біля берегів Каліфорнії незвичайний вулкан. За формою він нагадує торт Бундта (великий кекс).

Вчені з'ясували, що висота вулкана складає 975 метрів. Океанографи назвали його "підводною горою". Він знаходиться за 322 км від узбережжя Каліфорнії й повністю занурений під воду, його вершина розташована на глибині 366 метрів під поверхнею води, повідомляє Live Science.

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Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) охарактеризувало знахідку, як "підводна гора з крутими схилами, що піднімаються з дна моря, і залишки згаслого вулкана".

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Як працює дослідницьке судно:

За словами дослідників, незвичайна будова вулкана може бути результатом інтенсивної та стрімкої вулканічної активності. Інша версія – він набув своєї форми через морське сміття, яке протягом тисячоліть накопичувалося на його стінах.

Видання зазначає, що Saildrone Surveyor виявив цю особливість ще у лютому, але подорож судна через північну частину Тихого океану почалася в липні 2022 року. Згідно з заявою дослідників, корабель спочатку наніс на карту невідомі контури морського дна навколо Алеутських островів Аляски, а потім спустився вздовж узбережжя Каліфорнії.

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