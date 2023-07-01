Вченим вдалося розшифрувати лист Карла V: знадобилось півроку

Карл V, імператор Священної Римської імперії та король Іспанії, був надзвичайно впливовою особистістю XVI століття. Його правління тривало понад 40 років, і він належав до найбільших політичних діячів свого часу, управляючи значними територіями у Західній Європі та Америці. Як не дивно, така влада створювала йому багато ворогів, зокрема, в нього були напружені відносини з Францією та її королем Франциском I.

Про це пише France24.com.

У 1547 році Карл V послав своєму послу у Франції, Жану де Сен-Морісу, загадковий лист, який був зашифрований і протягом п'яти століть залишався нерозкритим. Лист загубився у бібліотечних архівах у Нансі (Франція), але його випадково знайшла дослідниця Сесіль П'єро. Вона зайнялася розшифровкою цього шифру, який складався з понад сотні символів, зокрема, деякі символи представляли цілі слова, інші – конкретні голосні, а деякі були створені, щоб заплутати потенційних розкривачів шифру.

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У червні цього року Сесіль П'єро зробила прорив і змогла прочитати цілий фрагмент листа, що дозволило продовжити розшифрування. З'ясувалося, що незважаючи на підписаний трьома роками раніше мирний договір, стосунки між Карлом V і Франциском I залишались напруженими, і лист імператора висловлював обурення чутками про змову проти нього.

Зараз вчені зосереджуються на розшифруванні й інших листів Карла V, які дозволять дати оцінку його політичного внеску у розвиток Європи.

Нагадаємо, у Туреччині виявили стародавню галькову мозаїку 4 століття до нашої ери.

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