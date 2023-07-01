Ученым удалось расшифровать письмо Карла V: понадобилось полгода

Карл V, правитель Священной Римской империи и король Испании, был очень влиятельной личностью XVI века. Его правление длилось более 40 лет, и он принадлежал к крупнейшим политическим деятелям своего времени, управляя значительными территориями в Западной Европе и Америке. Как ни странно, такая власть создавала ему много врагов, в частности, у него были напряженные отношения с Францией и ее королем Франциском I.

Об этом пишет France24.com.

В 1547 году Карл V послал своему послу во Франции, Жану де Сен-Морису, загадочное письмо, которое было зашифровано и в течение пяти веков оставалось нераскрытым. Письмо потерялось в библиотечных архивах в Нанси (Франция), но его случайно обнаружила исследовательница Сесиль Пьеро. Она занялась расшифровкой этого шифра, состоявшего из более сотни символов, в частности, некоторые символы представляли целые слова, другие – конкретные гласные, а некоторые были созданы, чтобы запутать потенциальных раскрывателей шифра.

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В июне этого года Сесиль Пьеро совершила прорыв и смогла прочитать целый фрагмент письма, что позволило продолжить расшифровку. Выяснилось, что, несмотря на подписанный тремя годами ранее мирный договор, отношения между Карлом V и Франциском I оставались напряженными, и письмо императора выражало возмущение слухами о заговоре против него.

Сейчас ученые сосредотачиваются на расшифровке и других писем Карла V, которые позволят дать оценку его политическому вкладу в развитие Европы.

Напомним, в Турции обнаружили древнюю галечную мозаику 4 века до нашей эры.

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