Удача їх обходить стороною! Названо два найбільш нещасливі знаки зодіаку

Удача посміхається не всім знакам зодіаку – деяких буквально переслідують неприємності, навіть коли здається, що все має бути добре. Їм не щастить у роботі та особистому житті, тож розчарування є звичайною справою.

За словами астрологів, найчастіше від невдач страждають Діви та Раки. Їм доводиться боротися з труднощами, коли інші насолоджуються "білою смугою".

Діва

Уродженці того знаку зодіаку люблять ретельно все планувати і ставлять собі високі цілі в житті, але у них на шляху постійно виникають перешкоди. Діви, незважаючи на всі зусилля, роками не можуть просунутися кар'єрними сходами і змушені задовольнятися малим.

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Обходить їх стороною і фінансовий успіх: уродженцям знаку доводиться заощаджувати. Діви у своїх неприємностях багато в чому винні самі – через перфекціонізм і скрупульозність вони втрачають можливості змінити життя, які дарує доля.

Діви часто ігнорують підказки інтуїції, покладаючись виключно на розум, що також не обіцяє нічого доброго. Через це вони можуть потрапити в ДТП, отримати травми або влипнути в конфлікт із впливовими людьми, який матиме несприятливі наслідки.

Рак

Раки страждають через свою недовірливість та підозрілість. Уродженці знаку в усьому навколо бачать негатив, чим і притягують його у своє життя. Вони шукають проблеми там, де їх немає, і страждають від вигаданих проблем.

Якщо уродженці знаку отримають дуже вигідну пропозицію щодо роботи, яку обіцяє кар'єрне зростання і великі доходи, то зі значною часткою ймовірності відкинуть її. Раки бояться бути ошуканими і не вірять, що удача може їх супроводжувати.

В особистому житті Риб також постійно виникають проблеми, оскільки вони схильні ідеалізувати партнера і швидко розчаровуються, якщо він не відповідає їхньому ідеалу. Уродженці знаку не вміють шукати компромісів і відкрито говорити про питання, що хвилюють, тому негативний досвід повторюється знову і знову.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.