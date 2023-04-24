Удача их обходит стороной! Названы два самых невезучих знака зодиака

Удача улыбается не всем знакам зодиака – некоторых буквально преследуют неприятности, даже когда кажется, что все должно быть точно хорошо. Им не везет в работе и личной жизни, так что разочарования являются обычным делом.

По словам астрологов, чаще других от невезения страдают Девы и Раки. Им приходится бороться с трудностями, когда другие сполна наслаждаются "белой полосой".

Дева

Уроженцы того знака зодиака любят все тщательно планировать и ставят себе высокие цели в жизни, но у них на пути постоянно возникают препятствия. Девы, несмотря на все усилия, годами не могут продвинуться по карьерной лестнице и вынуждены довольствуется малым.

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Обходит их стороной и финансовая удача: уроженцам знака приходится экономить. Девы в своих неприятностях во многом виноваты сами – из-за перфекционизма и дотошности они упускают те возможности изменить жизнь, которые дарит судьба.

Девы часто игнорируют подсказки интуиции, полагаясь исключительно на разум, что также не сулит ничего хорошего. Из-за этого они могут попасть в ДТП, получить травмы или ввязаться в конфликт с влиятельными людьми, который будет иметь неблагоприятные последствия.

Рак

Раки страдают из-за своей недоверчивости и подозрительности. Уроженцы знака во всем вокруг видят негатив, чем и притягивают его в свою жизнь. Они ищут проблемы там, где их нет, и мучатся от вымышленных проблем.

Если уроженцы знака получат очень выгодное предложение по работе, которое сулит карьерный рост и большие доходы, то со значительной долей вероятности, отбросят его. Раки боятся быть обманутыми и не верят, что удача может им сопутствовать.

В личной жизни Рыб также постоянно возникают проблемы, поскольку они склонны идеализировать партнера и быстро разочаровываются, если он не соответствует их идеалу. Уроженцы знака не умеют искать компромиссов и открыто говорить о волнующих вопросах, поэтому негативный опыт повторяется снова и снова.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.