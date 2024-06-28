Чи вдалося ЗС РФ захопити Часів Яр: яка ситуація в місті станом на зараз

Збройним силам Російської Федерації не вдалося захопити Часів Яр у Донецькій області. Проте противник зайняв частину мікрорайону Новий (Канал).

Про це повідомили аналітики DeepState у своєму Telegram. Вони зазначили, що окупантам не дали закріпитися у Сотницькому Козачку.

"Речники поширили інформацію про нібито повну деокупацію населеного пункту Часів Яр. Зазначена інформація щодо повної деокупації населеного пункту Часів Яр не відповідає дійсності", – зауважили аналітики DeepState.

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Окупанти зайняли мікрорайон Новий (Канал), проте не весь. Аналітики наголосили, що противник не контролює повністю цей мікрорайон.

Крім цього, у DeepState попросили речників не розповсюджувати неперевірену інформацію, яка "далека від істинної". Тоді як перед будь-якою заявою потрібно зайти в систему ситуаційної обізнаності й перевірити, що відбувається насправді.

Нагадаємо, 27 червня уночі безпілотники атакували одразу три області росії. Один з БПЛА влучив у Рєдкінський дослідний завод, який є одним з найбільших хімічних виробництв регіону.

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