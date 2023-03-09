'Удари справжньої відплати': спецпризначенці ліквідували російські ЗРК 'Тор' та С-300 (відео)

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили російські ЗРК "ТОР М2" і "С-300ВМ". У відомстві вказали, що це була помста на масовану ракетну атаку 9 березня.

Для цього вони використали дрони-камідкадзе. Відповідне відео опублікували у пресслужбі СБУ,

"У відповідь на кожен російський "ракетний удар возмєздія" ми завдамо ударів справжньої відплати – щоб знищувати окупантів, їхні бази й техніку", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як БПЛА цілиться у ворожу техніку, після чого вона вибухає. Відеофіксація ліквідації російської воєнної техніки відбувалася на інший безпілотник.

Відео дня

Точний час та місце знищення ворожих "ТОР М2" і "С-300ВМ" не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, зранку 9 березня в Україні пролунала масштабна повітряна тривога, після якої в різних областях чули вибухи.

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