Окупанти вранці здійснили масований обстріл України: є влучання в житлові будинки на Львівщині, об’єкти інфраструктури Києва, Харкова

В ніч на 9 березня в Україні сталася масштабна повітряна тривога, після якої в різних областях пролунали вибухи.

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Зокрема, у Харківській області було зафіксовано близько 15 ударів, які були завдані російськими військовими. Постраждали об’єкти критичної інфраструктури. Було зафіксовано влучання ракет у приватний житловий будинок, а також з’явилися проблеми з електропостачанням у деяких районах Харкова.

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Також було зафіксовано влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області, через що були пошкоджені житлові будинки. За даними ОВА, постраждалих немає, але були обмеження електропостачання. Крім того, ракети були збиті.

Ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами.

В Київській області також працювала система ППО. Уранці було чути звуки вибухів, зокрема в Голосіївському, Святошинському та Оболонському районі Києва. Також вибухи чули на лівому березі. Міський голова Віталій Кличко повідомив про це та повідомив, що всі необхідні служби вже на місці події. Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила.

Повідомлення про вибухи також надходили з Вінниччини, Івано-Франківщини, Житомирщини, Хмельниччини, Сумщини, Тернопільщини, Дніпра, Миколаєва та Запоріжжя. У Львівській області теж пролунали вибухи.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Своєю чергою заступниця глави Міноборони Ганна Маляр прокоментувала бойову ситуацію на сході України. За її словами, російські окупанти не покидають спроб прорвати українську оборону.

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