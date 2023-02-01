'Ворог робить потужні спроби прорвати нашу оборону': Маляр прокоментувала ситуацію на сході

Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр прокоментувала бойову ситуацію на сході України. За її словами, російські окупанти не покидають спроб прорвати українську оборону.

Зараз на сході тривають тяжкі бої, вороги намагаються розширити наступ на Лиманському напрямку. Про це Маляр написала у своєму Telegram.

"Ворог робить потужні спроби прорвати нашу оборону. Незважаючи на великі втрати, російські загарбники продовжують наступальні дії також на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках", – йдеться у повідомленні.

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Заступниця глави Міноборони вказала, що окупанти активно намагаються вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Водночас українські воїни захищають нашу землю в умовах переваги ворога у кількості бійців та озброєнні.

"Кожен день опору, позбавлення ворога можливості розосередити сили, знищення його техніки та особового складу – це ще один героїчний день, що наближає нас до перемоги. Навіть коли не все відразу вдається і потрібен час. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Але шлях до перемоги – це наш спільний шлях. Кожного громадянина України", – додала Маляр.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Водночас він вважає, що росіян чекає нова хвиля мобілізації.

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