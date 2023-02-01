'Враг делает мощные попытки прорвать нашу оборону': Маляр прокомментировала ситуацию на востоке

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала боевую ситуацию на востоке Украины. По ее словам, российские оккупанты не покидают попыток прорвать украинскую оборону.

Сейчас на востоке продолжаются тяжелые бои, враги пытаются расширить наступление на Лиманском направлении. Об этом Маляр написала в своем Telegram.

"Враг делает мощные попытки прорвать нашу оборону. Несмотря на большие потери, российские захватчики продолжают наступательные действия также на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях", – говорится в сообщении.

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Замглавы Минобороны указала, что оккупанты активно пытаются выйти на границы Луганской и Донецкой областей. В то же время, украинские воины защищают нашу землю в условиях преимущества врага в количестве бойцов и вооружении.

"Каждый день сопротивления, лишение врага возможности рассредоточить силы, уничтожение его техники и личного состава – это еще один героический день, приближающий нас к победе. Даже когда не все сразу удается и нужно время. Мы обязательно победим в этой войне. Но путь к победе – это наш общий путь. Каждого гражданина Украины", – добавила Маляр.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В то же время, он считает, что россиян ждет новая волна мобилизации.

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