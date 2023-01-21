Американский генерал оценил шансы оккупантов прорвать оборону на Донбассе

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес оценил шансы оккупантов на успешный прорыв украинской обороны на Донбассе. По его мнению, российские войска не смогут одолеть украинскую защиту.

Он отмечает, что Вооруженные силы Украины демонстрируют профессионализм и наращивают ресурсы для военной кампании весной. Об этом Ходжес сказал в интервью NV.

По словам генерала, оккупантам удалось захватить около 10-15% территории Украины с 2014 года, и все, что они оказались состоятельными.

"Сейчас после месяцев и месяцев боев у Бахмута они, кажется, все же берут этот маленький город Соледар, продолжают бои вокруг Бахмута и теряют тысячи людей и не могут отбросить оттуда украинских солдат. Даже если они это сделают, тогда что? Если отойти от эмоциональной составляющей это не приведет ни к чему важному для российской армии", – отметил он.

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Ходжес добавил, что у российских оккупантов нет на востоке подрывных сил, поэтому не видно перспектив для прорыва на Донбассе. В то же время, генерал в отставке похвалил работу украинского военного командования.

"Я вообще увлечен тем, как они ведут эту военную кампанию, каков их подход основательный и профессиональный. Как они наращивают ресурсы, как не дают оппоненту возможности пойти хоть где-то на существенный прорыв, а также как наращивают ресурсы для весенней военной кампании", – указал он.

Напомним, ранее украинские военные показали охоту на российских снайперов в Донецкой области.

А в Соледаре в Донецкой области ВСУ уничтожили состав БК оккупантов. По предварительной информации, в течение 16 января удалось ликвидировать четыре временных склада.

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