Американський генерал оцінив шанси окупантів прорвати оборону на Донбасі

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес оцінив шанси окупантів на успішний прорив української оборони на Донбасі. На його думку, російські війська не зможуть здолати український захист.

Він зауважує, що Збройні сили України демонструють професіоналізм та нарощують ресурси для воєнної кампанії весною. Про це Ходжес сказав у інтерв'ю NV.

За словами генерала, окупантам вдалося захопити близько 10-15% території України з 2014 року, і все, но що вони виявилися спроможними.

"Зараз після місяців і місяців боїв біля Бахмуту, вони, здається, все ж таки беруть це маленьке місто Соледар, продовжують бої навколо Бахмуту і втрачають тисячі людей та не можуть відкинути звідти українських солдатів. Навіть якщо вони це зроблять, тоді що? Якщо відійти від емоційної складової, це не призведе ні до чого важливого для російської армії", – зазначив він.

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Ходжес додав, що російські окупанти не мають на сході підривних сил, тому не видно перспектив для прориву на Донбасі. Водночас генерал у відставці похвалив роботу українського військового командування.

"Я взагалі захоплений тим, як вони ведуть цю військову кампанію, який їх підхід ґрунтовний та професійний. Як вони нарощують ресурси, як не дають опонентові можливості піти хоч десь на суттєвий прорив, а також як нарощують ресурси для весняної воєнної кампанії", – вказав він.

Нагадаємо, раніше українські військові показали полювання на російських снайперів на Донеччині

А у Соледарі на Донеччині ЗСУ знищили склад БК окупантів. За попередньою інформацією, упродовж 16 січня вдалося ліквідувати чотири тимчасові склади.

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