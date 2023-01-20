Українські військові показали полювання на російських снайперів на Донеччині (відео з дрона)

Українські військові на Донеччині знешкодили пару російських снайперів. Окупантів вдалося ліквідувати за допомогою ударного безпілотника.

Полюванням займалися бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Про це повідомили на Telegram-каналі управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Вдале полювання дрона 59-ї ОМПБр по снайперській парі окупантів на Донеччині", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити роботу операторів дрона, які вистежили пару російських снайперів. БПЛА зависає над ними у повітрі, після чого прицільно скидає гранати ВОГ.

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Один зі снарядів падає прямо біля російського снайпера, не залишаючи йому шансів на втечу.

Точний час та місце ліквідації окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що українські військові у Соледарі на Донеччині знищили склад БК окупантів. За попередньою інформацією, упродовж 16 січня Збройним силам України вдалося ліквідувати чотири тимчасові склади.

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