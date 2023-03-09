Оккупанты утром осуществили массированный обстрел Украины: есть попадания в жилые дома на Львовщине, объекты инфраструктуры Киева, Харькова

В ночь на 9 марта в Украине произошла масштабная воздушная тревога, после которой в разных областях раздались взрывы.

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В частности, в Харьковской области было зафиксировано около 15 ударов, нанесенных российскими военными. Пострадали объекты критической инфраструктуры. Было зафиксировано попадание ракет в частный жилой дом, а также возникли проблемы с электроснабжением в некоторых районах Харькова.

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Также было зафиксировано попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры Одесской области, из-за чего были повреждены жилые дома. По данным ОВА, пострадавших нет, но были ограничения электроснабжения. Кроме того, ракеты были сбиты.

Враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами.

В Киевской области также работала система ПВО. Утром слышались звуки взрывов, в частности в Голосеевском, Святошинском и Оболонском районе Киева. Также взрывы слышались на левом берегу. Мэр Виталий Кличко сообщил об этом и сообщил, что все необходимые службы уже на месте происшествия. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Сообщения о взрывах также поступали из Винницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Тернопольской, Днепра, Николаева и Запорожья. Во Львовской области тоже раздались взрывы.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала боевую ситуацию на востоке Украины. По ее словам, российские кафиры не покидают попыток прорвать украинскую оборону.

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